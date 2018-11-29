احتياطيات قطر الأجنبية تصعد إلى أعلى مستوى في عامين

محمد إبراهيم / الخليج 365

أظهرت بيانات رسمية، الخميس، ارتفاع الأصول الاحتياطية لمصرف قطر المركزي في أكتوبر / تشرين الأول 2018 بنسبة 1.95 بالمائة على أساس شهري، وإلى أعلى مستوى في عامين.

وأوضحت بيانات مصرف قطر المركزي المنشورة على موقعه الإلكتروني، أن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية، ارتفعت إلى 172.48 مليار ريال (47.6 مليار دولار) بالشهر الماضي.

وكانت الاحتياطيات في قطر سجلت 169.17 مليار ريال (46.7 مليار دولار) في شهر سبتمبر / أيلول السابق له.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الاحتياطي القطري بنسبة 31.2 بالمائة، مقارنة بنحو 131.4 مليار ريال (36.3 مليار دولار) في أكتوبر / تشرين الأول 2017.

وبحسب البيانات، تضمن الاحتياطي 69.5 مليار ريال (19.2 مليار دولار) موجودات سائلة بالعملة الأجنبية، إضافة إلى 53.1 مليار ريال (14.6 مليار دولار) أرصدة لدى البنوك الأجنبية.

وبلغت أرصدة الذهب لدى المركزي القطري 4.47 مليارات ريال (1.2 مليار دولار)، فيما سجلت استثمارات أذونات وسندات الخزينة الأجنبية 43.3 مليار ريال (11.9 مليار دولار).

ومنذ 5 يونيو / حزيران 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة بشدة.

إجراءات الدول الأربع تركت في البداية تأثيرات اقتصادية سلبية على الدوحة، لكن مؤشرات الاقتصاد القطري استعادت توازنها تدريجيا، وفق أرقام رسمية صدرت عن وزارة المالية والبنك المركزي والبورصة في قطر.

(الدولار = 3.64 ريالات قطرية)