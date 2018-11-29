الجيش الحر يحبط محاولتي تسلل لـ "ب ي د" الإرهابية شمالي سوريا

حلب / عمر كوباران / الخليج 365

تصدت فصائل الجيش السوري الحر لمحاولتي تسلل قامت بهما عناصر منظمة "ب ي د / بي كا كا" الإرهابية، في محيط مدينتي مارع واعزاز بريف حلب شمالي سوريا.

وأفاد مراسل الخليج 365 في المنطقة، أن إرهابيي المنظمة حاولوا في وقت متأخر ليلة الأربعاء / الخميس، التسلل من بلدة المالكية غربي مطار منغ، إلى القرى التابعة لمدينة اعزاز، وتصدى الجيش الحر لها.

واندلعت إثر ذلك اشتباكات بين الجانبين، ما أسفر عن انسحاب عناصر المنظمة الإرهابية، دون أن تسفر الاشتباكات عن وقوع قتلى وجرحى.

من جهة ثانية، هاجم عناصر "ب ي د" الإرهابي مدينة مارع من مواقع تمركزهم في بلدتي شيخ عيسى وحربل، فاستهدفهم الجيش الحر بالأسلحة الثقيلة، ما اضطرهم إلى الانسحاب.

وتقوم "ب ي د" الإرهابية من فترة إلى أخرى بعمليات تستهدف أمن مواطني المنطقة، التي تم تحريرها من التنظيمات الإرهابية خلال العامين الماضيين.