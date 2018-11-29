الأسبوع المقبل.. ‏‫الشورى يصوّت على نظام الشركات المهنية ويناقش تقرير الهيئة العامة للرياضة

صحيفة الخليج الالكترونية

يصوّت مجلس الشورى، خلال جلسته العادية الثالثة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي يعقدها الاثنين القادم، على توصية للجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام الشركات المهنية؛ وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن مشروع النظام.

ويتكون مشروع النظام من تسع وعشرين مادة، ويهدف إلى مراجعة الأنظمة وتطويرها؛ لأجل تطوير قطاع الشركات المهنية في المملكة العربية السعودية، وتمكين هذه الشركات من النمو والمنافسة؛ لما لها من دور كبير في خدمة الاقتصاد الوطني وتوطين الخبرات.

كما يستمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1438/ 1439هـ، ثم يصوّت بعد ذلك على عدد من توصيات اللجنة بشأن التقرير؛ ومن أبرزها مطالبة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بدراسة إمكانية تحديد نسبة من التكلفة التقديرية لبناء الجامع أو المسجد المتبرع ببنائه، وإيداع المبلغ لصالح الصندوق الوقفي لعمارة المساجد وصيانتها وتشغيلها، والنظر في إمكانية أن يخصص المبلغ وريعه لصالح المسجد نفسه.

ويناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1438/ 1439هـ.

كما يناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن إعادة دراسة مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام؛ عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس، ثم يصوت بعد ذلك على توصية للجنة تطالب بالموافقة على تعديل مسمى مشروع (نظام حماية المال العام) الذي سبق أن وافق عليه مجلس الشورى بقراره رقم (177/65) وتاريخ 29/ 2/ 1438هـ؛ ليكون بعد التعديل (مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام).

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، تقرير اللجنة المالية، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1438/ 1439هـ، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1438/ 1439هـ، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن مقترح تعديل نظام الوكالات التجارية، المقدم من عدد من أعضاء المجلس السابقين والحاليين، استناداً إلى (23).

وخلال الجلسة العادية الرابعة التي يعقدها المجلس الثلاثاء القادم، يناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام صندوق الاستثمارات العامة، ثم يصوت بعد ذلك على عدد من توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1438/ 1439هـ، بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.

وفي ذات الجلسة يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1438/ 1439هـ، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير؛ ومن أبرزها: مطالبة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لرفع مستوى مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الفِرَق الفنية المعنية بإعداد وتبني المواصفات القياسية واللوائح الفنية، ودعم تطبيق منظومة المواصفات السعودية على السلع المستوردة بتوسعة نطاق تطبيق برنامج الاعتراف بشهادات المطابقة.

بعد ذلك يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1438/ 1439هـ، بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.

ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة، تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1438/ 1439هـ.

وتطالب اللجنة في أبرز توصياتها التي تَقدمت بها إلى المجلس، المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، بدراسة سبل تخفيض تكاليف المحطات الداخلية والدولية الإلزامية غير الربحية، ومنها خدمات الطيران الاقتصادي لشركة (طيران أديل)، أو غيرها من وسائل الطيران منخفض التكاليف، وزيادة رحلاتها الدولية المباشرة من مطار الملك فهد الدولي بالدمام.

كما يناقش المجلس في ذات الجلسة، تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1438/ 1439هـ.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1438/ 1439هـ، تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن مقترح مشروع نظام إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها المقدم من سعادة (عضو المجلس السابق) الأستاذ نايف الفهادي؛ استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

وخلال الجلسة العادية الخامسة التي يعقدها المجلس الأربعاء القادم، يستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1438/ 1439هـ، ثم يصوت بعد ذلك على عدد من توصيات اللجنة بشأن التقرير؛ ومن أبرزها مطالبة الهيئة بالتأكد من قدرات ولياقة الممارسين الصحيين للاستمرار في العمل الميداني الإسعافي وزيادة المخصصات المالية لسد الاحتياج الإسعافي وزيادة مخصصات التدريب والتأهيل والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة للوصول إلى الحالات الإسعافية بأسرع وقت.

كما يصوت المجلس خلال الجلسة على عدد من توصيات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، تجاه التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات للعام المالي 1438/ 1439هـ؛ وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.

بعد ذلك يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة تجاه التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1437/ 1438هـ، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات للجنة بشأن التقرير.

وفي ذات الجلسة يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1438/ 1439هـ.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1438/ 1439هـ، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1438/ 1439هـ، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مقترح مشروع نظام شرطة البيئة المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

وبحسب مقدمي المقترح؛ يتكون مشروع النظام من 28 مادة، ويهدف إلى الحماية والمحافظة على جميع أنواع البيئات؛ سواءً كان هواءً أو ماءً أو تربة من التلوث، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي، واستدامتها والمحافظة على سلامة الأرواح والصحة العامة.