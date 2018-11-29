أسعار_النفط ترتفع قبيل اجتماع #مجموعة_العشرين

الخليج - واس

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، إثر حالة التفاؤل بأن المحادثات خلال اجتماع مجموعة العشرين المقبل تساعد الاقتصاد العالمي وتحسن الطلب، لكن المكاسب جاءت محدودة بعد أن سجلت مخزونات الخام الأمريكية أعلى مستوياتها في عام.

وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بحلول الساعة (07:37 بتوقيت جرينتش) 20 سنتاً بما يعادل 0.4% إلى 50.49 دولار للبرميل.

وزاد خام القياس العالمي برنت ستة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 58.82 دولار للبرميل بعد أن نزل 2.4 بالمئة أمس الأربعاء إلى 58.76 دولار للبرميل.