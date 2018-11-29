استئناف #محادثات_أستانا حول الأزمة السورية

الخليج - د ب أ

تستأنف الجولة الحادية عشرة من اجتماعات أستانا حول الأزمة السورية، اليوم الخميس، أعمالها في العاصمة الكازاخية.

ويشارك في المحادثات المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، كما يشارك مراقبون عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إضافة إلى ممثلي الدول الثلاث الضامنة (روسيا وتركيا وإيران).

وكانت المحادثات انطلقت أمس بحضور جميع الوفود، وجرت يوم أمس لقاءات ثنائية وثلاثية بين مختلف الأطراف المشاركة في الاجتماع على أن تعقد الجلسة العامة اليوم.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية عن مصدر قريب من وفد النظام السوري أنه “لن يتم اتخاذ قرارات محددة بشأن منطقة خفض التصعيد في إدلب وتشكيل اللجنة الدستورية”.

وأضاف أن “الوثيقة النهائية (التي ستصدر عن الاجتماع) ستطالب المجتمع الدولي بدعم عودة اللاجئين كما ستحث أطراف الصراع على العمل من أجل تبادل السجناء”.

واستضافت العاصمة الكازاخية أستانا منذ يناير من عام 2017 تسعة اجتماعات حول الأزمة في سوريا، فيما عقد الاجتماع العاشر في مدينة سوتشي الروسية أواخر يوليو الماضي بصيغة أستانا.