شكرا لقرائتكم خبر عن حظر حساب مزور لـ ” بوتين ” على تويتر والان مع التفاصيل

كشفت شركة تويتر عن إنتحال حساب على منصتها للتواصل الإجتماعي لشخصية الرئيس الروسي فلاديمير منذ 6 سنوات استطاع خلالها ضم 2 مليون متابع ، فيما كان ينشر بصورة أساسية روابط حكومية رسمية لمشاركات عامة لبوتين. وأعلنت الشركة أنها أوقفت الحساب تلقت تقرير من مسئولين روس عن حساب ” بوتين آر.إف_إنج ” المدعي شخصية الرئيس . كما صرح المتحدث باسم تويتر إن الحساب الموقوف لا يخص بوتين.

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