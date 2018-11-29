شكرا لقرائتكم خبر عن فيسبوك يحظر صور ماكرون الفاضحة! والان مع التفاصيل

فوجئ مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن إدارة الموقع حذفت صورا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصفت بأنها صورا فاضحة.

وكان ماكرون في زيارة لجزيرة سان مارتين وخلال لقائه بعدد من الجماهير اقترب منه شابان لالتقاط صورة تذكارية مع الرئيس الا أن أحدهما أقدم على التلويح بإشارة بذيئة بأصابعه، تسببت في هجوم شديد على ماكرون الذي لم ينتبه لما حدث الا بعد انتشار الصور ورواجها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال بعض المستخدمين إن تبرير فيسبوك لحذف الصور جاء بدعوى أنها تروج للتعري والأعمال الجنسية وقال أحدهم بسخرية عن هذا التبرير: ” ما الذي حدث يا سيد ماكرون بعد التقاط هذه الصور؟ ” .