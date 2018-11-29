شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تطلق بنجاح قمرا اصطناعيا للمراقبة والان مع التفاصيل
نجحت الهند اليوم، في إطلاق قمر اصطناعي جديد في المدار الجوي، لالتقاط صورًا للأرض بالإضافة إلى 30 قمرًا اصطناعيًا أصغر تخص ثمان دول مختلفة.
وجرى إطلاق صاروخ منظمة الأبحاث الفضائية الهندية، الذي يحمل الأقمار الاصطناعية من محطة سريهاريكوتا الفضائية في جنوب الهند.
وقالت المنظمة في بيان إن القمر الاصطناعي الذي يلتقط صورًا بخاصية التصوير فوق الطيفي، ويزن نحو 380 كيلوجرامًا، يهدف لدراسة سطح الأرض ” في المناطق المرئية والقريبة من مناطق الأشعة الحمراء والموجات القصيرة للطيف الكهرومغناطيسي ” .
كما أنه سوف يتيح تحديد الأجسام المميزة من الفضاء. كما أطلقت الهند أكثر من 250 قمرًا اصطناعيًا أجنبيًا من 28 دولة منذ عام1999.
وفي فبراير الماضي، تمكنت الهند من وضع 104 أقمار اصطناعية في المدار خلال مهمة واحدة.
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