شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. وصول سفيرا السعودية وأمريكا إلى مطار الريان بحضرموت والان مع التفاصيل
وصل اليوم إلى مطار الريان بحضرموت سفيرا المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت مصادر إعلامية إن كلا من ماثيو تولر ومحمد آل جابر وصلا، قبل قليل، إلى مطار الريان في المكلا عاصمة المحافظة.
ومن المقرر أن يعلن رسميا اليوم عن إعادة فتح المطار الذي كان متوقفا منذ أشهر.
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