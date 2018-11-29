شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل: الحوثية لم تترك جريمة إلا وارتكبتها وفرنسي يُصعق منها والان مع التفاصيل

قال المحلل السياسي، والكاتب عبدالله إسماعيل، اليوم الخميس، "ماذا تركت جماعة الحوثي الإرهابية من جريمة لم ترتكبها".

وتابع في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" متحدثاً عن جرائم المليشيا، فجرت المنازل، قصفت المدن، قتلت المعارضين، قنصت الاطفال والنساء".

وتابع:"زرعت الألغام، جندت الصغار، شردت الملايين، نهبت الأموال الخاصة والعامة، اهانت النساء، شوهت المناهج، ذبحت الصحافة والصحفيين، تجاوزت أفعال الانقلابات وجماعات الإرهاب والتطرف".

ومضى:"صحفي فرنسي في إذاعة فرنسا الدولية اجرى معي اليوم حوارا اذاعيا، الملاحظة الأبرز التي خرجت بها واعترف بها الصحفي انهم مغييون تماما عما يحدث في اليمن، سألته: هل تعلمون عن المذبحة ضد الصحافة التي اقترفها الحوثي ، أجاب لا، شرحت له بالأدلة فصعق!!!".