شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل تطور نظام تشغيل الساعات الذكية "وير أو إس" والان مع التفاصيل

تطور شركة جوجل Google نظام تشغيل الساعات الذكية "وير أو إس Wear OS"، بهدف توفير استهلاك الساعة للطاقة.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، سيؤدي التحديث الرئيسي لوضع "توفير الطاقة" إلى جعل الساعة الذكية تعرض الوقت فقط عندما تنخفض كمية الطاقة في البطارية إلى أقل من 10% من إجمالي شحن البطارية.

وذكرت جوجل أن الإصدار الجديد لنظام التشغيل الذي سيتم إطلاقه باسم "إتش" يتضمن العديد من الخصائص، منها زيادة فترة التشغيل قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطارية، حيث إنه في حال مرور 30 دقيقة دون ممارسة أي نشاط على الساعة، يجعلها تتحول إلى وضع "توفير الطاقة"، ومن ثم لن يشعر المستخدم بالقلق من نفاد البطارية أثناء الحاجة إلى الساعة.

وأشار موقع cnet إلى أن هذه الخصائص الجديدة تتكامل مع خاصية استئناف تشغيل التطبيقات الذكية، والتي تجعلها تحتفظ بالوضع الذي كانت عليه عند آخر استخدام، لكي يبدأ المستخدم العمل عليها من النقطة نفسها التي توقف فيها، إضافة إلى إمكانية وقف تشغيل الساعة من خلال خطوتين بالضغط المستمر على زر الطاقة، حتى تظهر شاشة فصل الطاقة، حيث تتضمن خيارين هما "وقف التشغيل" و"إعادة التشغيل".

وأشارت جوجل إلى أن الإصدار الجديد من نظام التشغيل سيطرح خلال الأشهر المقبلة.