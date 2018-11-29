شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء: حركة النهضة وراء العديد من الاغتيالات في تونس والان مع التفاصيل

أكد خبراء ومحللون أن حركة النهضة ضالعة في اغتيالات سياسية، إضافة إلى نشر التطرف والعمليات الإرهابية التي يقوم بها جهازها السري.

ويقول حمة الهمامي، الأمين العام لائتلاف الجبهة الشعبية (اشتراكي)، إن "مؤيدات الإدانة لحركة النهضة أصبحت اليوم واضحة من خلال الوثائق التي جرى حجزها في منزل أحد القيادات الإخوانية ويدعى مصطفى خذر".

ويضيف في تصريحات لموقع "العين الإخبارية": "تكشف هذه الوثائق عن وجود تنسيق بين إخوان تونس وإخوان مصر سنة 2012 لتدريب عديد من الأشخاص على تنفيذ الاغتيالات وكيفية تصفية الخصوم بالسلاح أو بالتسميم".

ويؤكد الهمامي أن "حركة النهضة تمثل النواة الأولى للحركات الإرهابية في تونس، وقدمت الدعم إلى تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي وسمحت له بممارسة نشاطه في تونس عامي 2012 و2013".

تدخل السبسي في الوقت المناسب

من جهته أكد الناشط السياسي هيثم بن أحمد أن "نهاية التحالف بين قايد السبسي ورئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي كشف عن العلاقة العضوية بين حركة النهضة والإرهاب"، مشيرا إلى أن "بصمات الجريمة تشير إلى الإدانة التامة والكاملة للحركة التي حوّلت حياة التونسيين إلى جحيم أمني منذ وصولها للحكم".

ولفت إلى أن "تدخل الرئيس بعقد مجلس الأمن القومي التونسي يجعل من حركة النهضة محط أنظار القضاء العسكري الذي بإمكانه البت في القضية بحل حركة إخوان تونس بعد استكمال الأدلة".

وتواجه حركة النهضة عزلة شعبية، حيث سجل آخر استطلاع للرأي أجرته شركة "أمرود كونسيلتينج" وجود راشد الغنوشي في قاع الرضا الشعبي بنسبة 0.5% وهي نسبة تؤكدها انهيار القاعدة الانتخابية للإخوان الذين خسروا أكثر من مليون صوت من انتخابات 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011 والانتخابات المحلية في شهر مايو/أيار 2018.

السيناريوهات الممكنة

وقال هيثم بن أحمد أن الفترة المقبلة ستعرف فيها تونس تحركات شعبية ضد سلوك حركة النهضة السياسي وعلاقاتها الوثيقة بالإرهاب.

وتابع أن "هناك العديد من الحساسيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني تعمل على تكوين مسيرات في جميع أرجاء تونس للضغط على القضاء من أجل كشف كل حقائق إرهاب حركة النهضة".

وتقف الحركة الإخوانية وراء اغتيال القياديين بالجبهة الشعبية شكري بلعيد ومحمد البراهمي، إضافة إلى اغتيال 15 من الجنود التونسيين في جبل الشعانبي (وسط) يوم 28 يوليو/تموز واغتيال 9 من الجنود في 11 أغسطس/آب 2014، بالإضافة إلى دعمها الخلايا الإرهابية الناشطة بين تونس وليبيا.