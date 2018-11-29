القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قوات الشرطة في الكاميرون- أرشيفية
نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر أمنية، لم تكشف عن هويتها، الأربعاء، قولها إن تفجيرا انتحاريا وقع أقصى شمال الكاميرون، ما أسفر عن إصابة 29 شخصا.
جاء ذلك بحسب ما نقلته الوكالة الفرنسية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 29 شخصا في تفجير انتحاري بالكاميرون على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة بوابة العين الإخبارية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي بوابة العين الإخبارية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .