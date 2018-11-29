إصابة 29 شخصا في تفجير انتحاري بالكاميرون

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر أمنية، لم تكشف عن هويتها، الأربعاء، قولها إن تفجيرا انتحاريا وقع أقصى شمال الكاميرون، ما أسفر عن إصابة 29 شخصا.

جاء ذلك بحسب ما نقلته الوكالة الفرنسية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".