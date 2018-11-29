إخلاء محطة للقطارات و12 مركزا تجاريا في موسكو بعد إنذار بوجود قنابل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - محطة قطارات في موسكو - أرشيفية
ذكرت وسائل إعلام روسية عن خدمات طوارئ قولها: "إنه تم إخلاء محطة للسكك الحديدية و12 مركزا تجاريا في موسكو، الأربعاء، بعد معلومات مجهولة المصدر عن تهديدات بوجود قنبلة.
وشهدت روسيا سلسلة من التحذيرات من وجود قنابل في عام 2017 وخلال نهائيات كأس العالم لكرة القدم هذا الصيف لكن تبين أنها كاذبة.
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