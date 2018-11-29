روسيا ترسل سفينة حربية لبحر "آزوف" وسط توتر متصاعد مع أوكرانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توتر يتصاعد بين روسيا وأوكرانيا بعد حادث إطلاق النار على السفن- رشيفية

قالت مصادر صحفية إن كاسحة الألغام (فايس-أدميرال زاخارين) التابعة للبحرية الروسية، تتحرك ،الأربعاء، من البحر الأسود باتجاه بحر آزوف، وهو ما يهدد بارتفاع وتيرة التوتر بين موسكو وكييف.



وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه بحر آزوف، الذي تستخدمه كل من روسيا وأوكرانيا، توترات كبيرة منذ احتجزت موسكو ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية وطواقمها الأحد الماضي.

وقالت موسكو حينها إنها احتجزت السفن الثلاث بمضيق "كيرتش" في إجراء أطلقت خلاله النار مما أسفر عن إصابة 3 بحارة أوكرانيين بجروح، وذلك إثر دخولها المياة الإقليمية.

في المقابل، رفض الجيش الأوكراني الرواية الروسية وقال إن عدد جرحاه 6 وليس 3.

ويعد مضيق "كيرتش" هو الطريق البحري الوحيد بين البحر الأسود وبحر آزوف، ويعتبر محورا استراتيجيا ذا أهمية قصوى لكل من روسيا وأوكرانيا.