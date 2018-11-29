الان تتابع قنبلة “لم تنفجر” من الحرب العالمية الثانية تتسبب في إجلاء 10 آلاف شخص والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كولونيا - الخليج 365:

أجلت السلطات الألمانية، أمس، حوالي عشرة آلاف شخص، من منازلهم بمدينة كولونيا، عقب العثور على قنبلة “سليمة” تعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية.

وذكرت سلطات المدينة، في بيان صحفي، أن عملية الإخلاء بدأت لكنها تمضي ببطء، فيما قال مسؤولون إنه من بين المساكن التي تم إخلاؤها مراكز للاجئين، ومنازل للمسنين.

بينما لم ترد بعد أية تفاصيل تحدد متى سيتم إبطال مفعول القنبلة، وإعادة السكان إلى منازلهم.