الكشف عن هدف عملية «القبضة الحديدية» بحضرموت

كشفت المتحدث الرسمي باسم المنطقة العسكرية الثانية، هشام الجابري، عن هدف عملية «القبضة الحديدية» بحضرموت.

وكانت قوات الشرعية أطلقت عملية «القبضة الحديدية» لتوسيع الانتشار العسكري غربي المكلا عاصمة حضرموت.

ونقلت صحيفة "عكاظ" الصادرة اليوم الخميس - تابعها "الخليج 365" - عن المتحدث باسم المنطقة العسكرية الثانية هشام الجابري، تأكيده ، أن الهدف من العملية العسكرية إحكام القبضة الأمنية على مديريات ساحل حضرموت وصولا إلى مديرية «يبعد» ً المحاذية لمحافظة شبوة.

موضحا أن القوات تمكنت من نشر نقاط أمنية في مديرية يبعد، وتقوم بملاحقة خلايا تنظيم «القاعدة» ً التي كانت تتخذ هذه المديرية ممرا للوصول إلى شبوة.

ولفت إلى أن العملية تأتي ضمن الجهود المشتركة بين قيادة المنطقة العسكرية الثانية وقوات التحالف بقيادة السعودية لمكافحة ً الإرهاب وإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.

مؤكدا أن عدد قتلى «القاعدة» منذ تحرير محافظة مأرب بلغ 400 قتيل، و230 أسيرا.