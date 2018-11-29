بيع جزء من درج برج إيفل في مزاد مقابل 169 ألف يورو

عُرض جزء من درج برج إيفل للبيع في مزاد أقيم في العاصمة الفرنسية باريس، الثلاثاء، مقابل 169 ألف يورو .

وقال متحدث باسم دار ارتكوريال للمزادات "إن جزءا من الدرج الحلزوني الأصلي لبرج إيفل، أحد أشهر المقاصد السياحية بالعاصمة الفرنسية باريس، بيع في المزاد مقابل 169 ألف يورو أي ما يقارب 190885 دولارا".

ونجح الفائز بالمزاد، وهو جامع مقتنيات من منطقة الشرق الأوسط لم يذكر اسمه، في امتلاك ذلك الجزء من الدرج المعدني الذي يعود إلى 129 عاما مضت ويبلغ ارتفاع هذا الجزء 4.3 متر ووزنه 900 كيلوجرام تقريبا ويتضمن نحو 25 درجة.

وكان الجزء من الدرج الذي بيع معروضا منذ 20 يوما في ساحة دار المزادات بشارع الشانزليزيه في باريس، ضمن مجموعة خاصة في كندا، وكان واصلا بين أعلى طابقين في برج إيفل وهو واحد من 24 جزءا من الدرج الذي جرى تفكيكه عام 1983 بعد تركيب مصعد بين الطابقين.

ويمكن مشاهدة باقي أجزاء الدرج في مواقع أخرى مثل حدائق مؤسسة يويشي في اليابان وقرب تمثال الحرية في نيويورك وفي ديزني لاند بولاية فلوريدا الأمريكية.