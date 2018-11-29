5 ملايين جنيه إسترليني لترميم وتأمين منزل الأمير هاري الجديد

ربما يجد دافعو الضرائب أنفسهم عرضة لدفع ما يصل إلى 5 ملايين جنيه إسترليني لترميم وحماية منزل الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل الجديد في قلعة وندسور البريطانية.

ويقوم الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل حاليا بأعمال ترميم وتجديد لمنزل فروجمور الريفي الذي يعود إلى القرن التاسع عشر قبل الانتقال من قصر كنجستون الربيع المقبل.

وحتى الآن لم يتم التوصل إلى خطة معينة لحماية وتأمين الأرض المحيطة بالمنزل الجديد الذي يفصله عن الطرق العامة جدار طوله 6 أقدام فقط، ويبعد 200 ياردة عن Long Walk المتاح للعامة ما يزيد من الحاجة إلى تشديد الأمن.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تتم مناقشة خطط تأمين منزل فروجمور هذه الفترة بين شرطة تايمز فالي وشرطة العاصمة وقصر كنجستون.

ونقلت الصحيفة عن أحد ضباط الحماية الملكيين السابقين قوله إن تكاليف ترميم وتأمين المنزل ربما تصل إلى 5 ملايين جنيه إسترليني في العام الأول. مضيفا أنه كان يتم تأجير المنزل للعاملين بالقصر الملكي حتى وصل إلى حالة سيئة جدا، وحاليا لا يعيش فيه أحد ولا تتوافر أي حماية.

وكشف أحد المتحدثين باسم قصر كنجستون عن أن تكاليف الترميم والتأمين ستكون ضمن المنحة السيادية التي تتم تغطيتها من أموال الضرائب.

وأضاف أن التكاليف تشمل أيضا الديكورات الداخلية لمنزل هاري وميجان اللذين كلف زفافهما 3.4 ملايين جنيه إسترليني.

ويرغب الأمير هاري وزوجته في الانتقال إلى منزل فروجمور الريفي الذي يحتوي على العديد من غرف النوم ويتسع لاستضافة مربية مقيمة، حيث ينتظران طفلهما الأول أبريل المقبل، ويعيشان حاليا في منزل يحتوي على غرفتين نوم فقط في نوتنجهام بقصر كنجستون.

وتبعد فروجمور مسافة أقل من نصف ميل عن قلعة وندسور؛ ما يعني أن جدة الطفل الجديد الملكة إليزابيث الثانية ستظل قريبة منه.