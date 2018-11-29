دراسة: ارتداء السراويل الفضفاضة يزيد عدد الحيوانات المنوية

توصلت دراسة أمريكية إلى أن ارتداء سراويل داخلية فضفاضة يعد أبسط الطرق التي يمكن للرجال أن يلجأوا إليها لزيادة عدد الحيوانات المنوية لديهم وتحسين أداء الهرمونات التي تتحكم فيها.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية، بي بي سي، كشفت الدراسة التي أجراها باحثون من كلية "هارفارد تي إتش شان" للصحة العامة، وشملت 656 رجلاً في الولايات المتحدة، أن تركيز الحيوانات المنوية عند الرجال الذين يرتدون سراويل داخلية فضفاضة كان أعلى بنسبة 25% مقارنة برجال يرتدون سراويل داخلية ضيقة.

ومن المعروف أن تكوين الحيوانات المنوية يتأثر بشدة مع ارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 34 درجة مئوية، وهذا هو سبب تدلي الخصيتين من الجسم.

وتوجد بعض تصميمات السراويل الداخلية تجعل كيس الخصيتين أقرب من الجسم، وهو ما يتسبب في حدوث سخونة للخصيتين، مقارنة بسراويل داخلية أخرى فضفاضة تسمح بوجود تهوية.

وخلص الباحثون في الدراسة، التي تعد الأكبر من نوعها حتى الآن، إلى أن الرجال الذين يأتون إلى عيادات الخصوبة ويرتدون سراويل داخلية فضفاضة يكون تركيز الحيوانات المنوية لديهم أعلى، كما يكون إجمالي عدد الحيوانات المنوية أعلى بنسبة 17%، وتكون نسبة سباحة الحيوانات المنوية أعلى بواقع 33% مقارنة برجال يرتدون سراويل داخلية ضيقة، غير أن شكل الحيوانات المنوية لا يتأثر وكذا جودة الحمض النووي.

ويعتقد الباحثون، الذين أخذوا في الاعتبار عوامل أخرى يمكن أن تؤثر على الحيوانات المنوية، بما في ذلك العمر ومؤشر كتلة الجسم والعادات اليومية مثل التدخين واستخدام حوض الاستحمام الساخن، أن ارتفاع درجة الحرارة داخل السراويل الداخلية يعد أساس المشكلة.

وتوصلت الدراسة، التي نشرتها دورية "تكاثر الإنسان"، إلى أن هرموناً في المخ مسؤول عن تحفيز الخصيتين لتكوين حيوانات منوية، يعرف باسم الهرمون المنشط للحوصلة، ينشط في حالة الاحتياج لتعويض ارتفاع درجة حرارة كيس الصفن وتراجع عدد الحيوانات المنوية في السراويل الداخلية الضيقة.

وقال آلان باسي، أستاذ أمراض الذكورة بجامعة شيفلد، وهو غير مشارك في الدراسة، إن المستويات المختلفة للهرمون المنشط للحوصلة بين الرجال مع اختلاف السراويل الداخلية "تشير إلى أن ارتداء السراويل الضيقة يضر بالخصيتين".

وأضاف باسي لبي بي سي :"ثمة احتمال أن يكون التحول من ارتداء سراويل داخلية ضيقة إلى ارتداء سراويل داخلية فضفاضة خطوة مساعدة لبعض الرجال الذين يعانون من تراجع تكوين الحيوانات المنوية".