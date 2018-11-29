قرقاش: قطر تضيع فرصة تسهل أزمتها إثر قضية خاشقجي

دبي - بواسطة محمد فارس أشاد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، بموقف الولايات المتحدة الرافض للاستهداف السياسي للسعودية إثر قضية خاشقجي، معتبرا أن قطر تضيع فرصتها لتخفيف أزمتها.

وجاء تصريحات قرقاش في سياق تعليقه على مقال كتبه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لصحيفة "وول ستريت جورنال". © twitter.com/AnwarGargash وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاشقرقاش: قطر تضيع فرصة تسهل أزمتها إثر قضية خاشقجي

وقال قرقاش، عبر 3 تغريدات نشرها في"تويتر" اليوم الأربعاء، إن تعبير بومبيو في مقاله عن دعم واشنطن الاستراتيجي للسعودية وانتقاده للمعايير المزدوجة والاستهداف السياسي للرياض والتأكيد على أهمية دور السعودية في غاية الأهمية".

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مقدم بواسطة: AFP



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وخاطب قرقاش القطريين قائلا: "اسألوا قيادتكم عن حكمة تسخير الإعلام القطري للهجوم المغرض على السعودية الشقيقة، وعن المصلحة القطرية في ذلك".

وأضاف قرقاش أن الدوحة تظهر "غياب الحكمة" وتضيع البوصلة إذ تفوت فرصة سانحة لتسهيل أزمتها مستفيدة من تعرض السعودية لانتقادات على خلفية قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مؤكدا أن دول المنطقة متفقة على أن "السعودية الشقيقة أساس لأي بناء عربي وخليجي سوي، وفي أمنها ونجاحها وازدهارها ضمان لنا جميعا في منطقة ما زالت تعاني من الصدمات والأزمات".

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المصدر: RT