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أعلن كل من وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين مايك بومبيو وجيمس ماتيس عن عدم وجود أدلة على تورط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.
وقال وزير الدفاع جيمس ماتيس للصحفيين، اليوم الأربعاء: "ليست لدينا الأدلة على تورط ولي العهد السعودي، ليست لدى أوساط الاستخبارات ولا أحد آخر".
وبخصوص التقارير حول أن وكالة الاستخبارات المركزية توصلت للاستنتاج بأن الأمير محمد بن سلمان أمر بقتل الصحفي، طلب ماتيس توجيه الأسئلة في هذا الصدد إلى الوكالة ذاتها.
وأضاف أن الولايات المتحدة تتوقع محاسبة المسؤولين عن قتل خاشقجي.
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مقدم بواسطة: AFP
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بدوره، صرح وزير الخارجية مايك بومبيو في أعقاب جلسة استماع مغلقة مع أعضاء الكونغرس حول سياسات الإدارة الأمريكية تجاه السعودية، بأنه "لا توجد هناك تقارير مباشرة تربط بين ولي العهد والأمر بقتل جمال خاشقجي".
وعلى الرغم من ذلك شكك عدد من أعضاء الكونغرس في موقف الإدارة الأمريكية في أعقاب الجلسة.
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وسبق لبومبيو أن نشر مقالا له، شدد فيه على ضرورة استمرار العلاقات القوية مع السعودية، واعتبر أن تخفيض مستواها سيكون "خطأ فادحا". كما أشاد بدور السعودية في المنطقة ومواجهة إيران ونهج محمد بن سلمان.
المصدر: رويترز
شكرا لقرائتكم خبر عن ماتيس وبومبيو يدافعان عن محمد بن سلمان على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة MSN Saudi Arabia وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي MSN Saudi Arabia ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .