شكرا لقرائتكم خبر عن أنور قرقاش عن يوم الشهيد: الأوطان تنضج بالتضحيات وندعو لشهدائنا بالرحمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية فى دولة الإمارات، فى يوم الشهيد الذى تحتفل به 30 من نوفمبر كل عام، أن الأوطان تنضج بالتضحيات.

وقال أنور قرقاش :"نتذكر ونحتفى بيوم الشهيد، نحتفى بأصدق الابناء، ونعلم علم اليقين أن الأوطان تنضج بالتضحيات. ندعو لشهداؤنا بالرحمة والمغفرة".



أنور قرقاش

يذكر أن يوم الشهيد فى الإمارات، هو مناسبة تحتفل فيها بتاريخ 30 نوفمبر من كل عام بشهدائها الذين استشهدوا أثناء أداء مهامهم الوطنية داخل الدولة أو خارجها ولا يقتصر شهداء الإمارات فقط على الذين استشهدوا ضمن القوات المسلحة، بل تشمل جميع الأشخاص الذين ضحوا بأرواحهم فى جميع المجالات سواء العسكرية ضمن القوات المسلحة ووزارة الداخلية أو الدبلوماسية أو مجندى الخدمة الوطنية، وتم الإعلان عن يوم الشهيد عام 2015 ضمن مرسوم أصدره رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ويعد هذا اليوم عطلة رسمية لكافة الدوائر الحكومية والخاصة.