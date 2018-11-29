شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تجدد دعوتها لاستئناف مفاوضات السلام الفلسطينية-الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد ما تشاو شو مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن الدولى لشهر نوفمبر الجارى، دعوته لأعضاء المجلس لاستئناف مفاوضات السلام الإسرائيلية-الفلسطينية بأسرع وقت ممكن.

وقال شو – فى كلمة خلال اجتماع تذكارى خاص بمناسبة اليوم الدولى للتضامن مع الشعب الفلسطينى نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الخميس، أن "هذا اليوم يصادف الذكرى الـ25 على اتفاقات أوسلو التى تذكرنا بأن الحل الدائم للصراع الفلسطيني-الإسرائيلى يمكن تحقيقه فقط بالسبل السلمية عبر الحوار والتفاوض".

وأكد شو أن المجلس لا يزال ملتزما بالتوصل إلى اتفاق شامل وعادل ودائم فى الشرق الأوسط فى ضوء القرارات ذات الصلة، مشيرا إلى أن الوضع فى الشرق الأوسط بما فى ذلك القضية الفلسطينية "كان قيد نظر المجلس" فى العام الماضي.

وأوضح شو أن المجلس تلقى إحاطات شهرية بشأن الوضع من المنسق الخاص للأمين العام لعملية السلام فى الشرق الأوسط وإدارة الشؤون السياسية وعقد جلسات مفتوحة على أساس ربع سنوى، لافتا إلى أن المجلس استمر أيضا فى تلقى تقارير الأمين العام فى إحاطات المنسق الخاص كل 3 أشهر وتلقى تقريرا مكتوبا منه فى يونيو.

وشدد شو على أن مجلس الأمن يبقى، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ملتزما بتحقيق حل عادل ودائم وسلمى بهدف تحقيق السلام والأمن الذى ينشده ويستحقه الشعبان الإسرائيلى والفلسطينى.