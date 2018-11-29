مرشح لخلافة ميركل: لا مكان للشريعة الإسلامية في ألمانيا

وأضاف فريدريش ميرتس، أنه على المسلمين في ألمانيا القبول بالقانون الألماني بلا قيود، حسب دويتش فيلله.

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وأكد ميرتس، أنه "لا يوجد هنا شريعة (قانون إسلامي) على الأرض الألمانية".

وطالب ميرتس أحد المرشحين البارزين لخلافة ميركل، بتحسين رقابة الدولة على مدارس تحفيظ القرآن.

وشدد ميرتس على أن "مبدأ حرية الأديان ينطبق في ألمانيا على المسلمين أيضا، ولكن مجمل بقية القانون العلماني لهذه الدولة ينطبق عليهم أيضا "بدون أي قيود".

ويتنافس فريدريش ميرتس، وأنغريت كرامب الأمينة العامة للحزب، ووزير الصحة ينس شبان على رئاسة الحزب، بعد أن أعلنت ميركل أنها لن تترشح مرة أخرى.

وأكدت ميركل، في وقت سابق، أن الولاية الحالية لها كمستشارة، هي الولاية الأخيرة، وأنها ستتخلى حتى عن الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي من المقرر إجراؤها في 2021.