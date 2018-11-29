ماذا فعل أمير الجمباز في قطر

وزار لي نينغ اللاعب الأوليمبي الصيني والمعروف باسم "أمير الجمباز" مقر اللجنة العليا للتعرف على استعدادت قطر لاستضافة بطولة كأس العالم 2022.

واطلع لي نينغ على الخطط القطرية لاستضافة أول مونديال في العالم العربي، حسب صحيفة "الراية" القطرية.

ونشر الموقع الرسمي لـ "فيفا" على الإنترنت تصريحا لرئيسه أن الملاعب التي ستقام فيها المباريات قريبة جدا من بعضها، وأن أقصى مسافة زمنية بين الملعب والآخر لن تزيد عن ساعة.

ونقل موقع "فيفا" عن جياني إنفانتينو أن بطولة كأس العالم في قطر ستكون حدثا رائعا ولن ينسى على الإطلاق وقال: أعتقد أن جميع المكونات موجودة لجعل كأس العالم عام 2022 حدثا لا ينسى".