هدية محمد بن سلمان وصلت

ونشر الأمير نايف بن ممدوح بن عبد العزيز آل سعود عبر حسابه الرسمي على "تويتر" مقطعا مصورا لوالد الطفل الذي طلب من ولي العهد السعودي سيارة "مرسيدس" أثناء زيارة ابن سلمان لتبوك الأسبوع الماضي، ورد عليه ولي العهد بالقول: " تبغي مرسيدس؟ على خشمي"، وتعني حسب التقاليد السعودية، تعهدا من الأمير بتلبية الطلب.

المقطع الذي نشره الأمير نايف يؤكد فيه والد الطفل وفاء ولي العهد بوعده ومنح الطفل السيارة التي طلبها، وأن الهدية وصلت.

ويظهر الطفل (عبد الله) وهو يجلس على سيارة من نوع "مرسيدس" ممسكا بيده مفاتيح يبدو أنها تخص السيارة، بينما يبارك له شخص يقوم بتصويره.

وقال والد الطفل في المقطع المصور إنه قرر التبرع بقيمة السيارة لدفع دية شخص "لوجه الله تعالى".

​وقالت صحيفة "صدى" السعودية، الأسبوع الماضي، إن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، لبى طلب أحد الأطفال خلال زيارته منزل مواطن في منطقة تبوك.

وزار الأمير عددا من أهالي تبوك في منازلهم، بالتزامن مع الزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز للمنطقة.

ومن بين المنازل، التي زارها الأمير محمد بن سلمان في منطقة تبوك، اليوم، منزل شيخ قبيلة بني عطية، الشيخ جزاع بن كريم العطيات العطوي، وإخوانه.