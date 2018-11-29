عشراوي تطالب بترجمة التضامن مع الشعب الفلسطيني لخطوات عملية

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

طالبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حنان عشراوي، الخميس، المجتمع الدولي، بترجمة تضامنه مع الشعب الفلسطيني إلى خطوات "عملية وملموسة" على الأرض.

جاء ذلك في بيان لها، تلقت الخليج 365 نسخة منه، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف 29 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وهو اليوم، الذي أقرته الأمم المتحدة العام1977، ويصادف قرار تقسيم فلسطين الذي أقرته الأمم المتحدة في 1947.

وقالت عشراوي إن :"قرار التقسيم يمثل بداية معاناة الشعب الفلسطيني على إثر قرار المجتمع الدولي التدخل سلبًا بفلسطين".

ولفتت إلى أن العالم لم يمنح الفلسطينيين الحد الأدنى من الإعالة، رغم قبولهم في العام 1988 بقرار التقسيم، والقبول بقيام دولة فلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967.

ونوهت بأن الاعتراف بدولة فلسطين "مفتاح السلام".

وأشارت إلى يوم التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني قائلة، إن "وجود أيام ومناسبات دولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني لم يغير حقيقة استمرار الظلم والمأساة التي لا تزال تعصف بشعبنا الأعزل".

وطالبت عضو اللجنة التنفيذية، بوقف سياسة غض النظر عن تمادي إسرائيل في انتهاكاتها، وجرائمها، والانتقال إلى دائرة محاسبة ومساءلة دولة الاحتلال.

وقالت، إن: التضامن مع الشعب الفلسطيني يجب أن يترجم إلى خطوات فعلية وعملية ملموسة على الأرض، وليس مجرد عبارات، واحتفالات سنوية تضامنية ينتهي أثرها لحظيا".