احذر.. 5 أسباب وراء التهاب #البنكرياس الحاد

صحيفة الخليج الالكترونية نشر استشاري الباطنة والجهاز الهضمي والكبد، الدكتور مشبب آل حماد القحطاني، عدة أسباب للإصابة بالتهاب البنكرياس الحاد. وأوضح القحطاني عبر “تويتر” أن التهاب البنكرياس الحاد يسبب عادةً ألماً شديداً أعلى البطن ويتجه للظهر. وأكد أن من أشهر مسبباته الحصوات المرارية التي تغادر المرارة إلى القنوات الصفراوية، وتعاطي الكحول، وبعض الأدوية (كالفولتارين)، وأورام البنكرياس، وارتفاع الدهون الثلاثية.

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