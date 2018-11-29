شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليج": الإمارات لا ولن تنسى شهداءها والان مع التفاصيل

أكدت صحيفة "الخليج "، أن الإمارات لا ولن تنسى شهداءها في أي حال من الأحوال.

وأضافت الصحيفة أن اعتماد الإمارات 30 نوفمبر من كل عام يوما وطنيا تحتفي فيه بشهدائها الأبرار الذين ضحوا بحياتهم في سبيل وطنهم ومصالحه ودفاعا عن مبادئه وتنفيذا لسياساته الرامية إلى نصرة الحق ودعم السلم والأمن والاستقرار على مستوى العالم لمسة وفاء واجبة من قيادة وشعب الإمارات ورسالة يسمعها الجميع أن الإمارات لا ولن تنسى شهداءها في أي حال من الأحوال.

وأضافت أنه العهد الصادق الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخذته قيادة البلاد وشعبها على عاتقها وفاء لمن ضحوا بأرواحهم وحياتهم فداء للوطن ودفاعا عن الحق وردا للظلم والظالمين والمعتدين أينما كانوا ومهما بلغ شأنهم وكانوا في الطليعة دوما يذودون عن مصالح بلادهم.

وأشارت إلى أن شهداءنا سيبقون في الذاكرة لأنهم نماذج إنسانية راقية تسابقوا لنيل الشهادة من أجل أن يصنعوا الحياة فبطولاتهم كانت دفاعا عن الحق وضد الظلم وحماية للأمن القومي دفاعا عن الإمارات وبقية دول المنطقة التي تنعم بالاستقرار وتقود مسيرة التنمية والرخاء لشعوبها.

وأوضحت أن شهداء الوطن الذين نحتفي بهم رسميا في يوم محدد سنويا هم على مدار العام في الذاكرة وفي بؤرة دائرة الاهتمام فما قدموه من تضحية يستحق كل تقدير وهو ما أكدت عليه القيادة الحكيمة للبلاد ويؤكده كل أبناء الشعب في جميع المناسبات.

وأكدت أن هذه النماذج الإنسانية ستبقى حية تتداول سيرتها الأجيال وتعتز وتفتخر بأبطالها في كتبنا ومناسباتنا الوطنية تعزيزا لهويتنا الوطنية وتجذيرا لانتمائنا لتراب الأرض الطيبة المعطاءة وأن الإنسان بلا هوية ضياع وهوان وحمايته وتنميته واجب وحق يجب التفاني في أدائه.

وذكرت أن ملاصقة الاحتفاء بشهدائنا زمنيا مع احتفالات البلاد بيومها الوطني يوم اتحادها وعزتها وانطلاق مسيرتها تؤكد أن هؤلاء الشهداء جزء مهم من الملحمة الإنسانية الكبرى التي سطرها أبناء الإمارات بأحرف من نور عندما حولوا صحراء البلاد إلى جنائن ومساحات خضراء وأشجار ونخيل تعد بالملايين ووصلت لمراكز علمية بمستويات عالمية يفد الطلبة إليها من كل حدب وصوب ومرضاها إلى أرقى المؤسسات العلاجية التي تستخدم أحدث الأجهزة ولديها أكفأ الأطباء والكوادر الفنية.

كما أكدت أن شهداء الإمارات في قلب الوطن وذاكرته بتضحياتهم تتواصل المسيرة بقيادة تواصل الليل بالنهار بحثا عن كل ما يرتقي بشعب الإمارات ويرفع مستويات معيشته ويسعده وفي ذلك تحقق الكثير وفي انتظار المزيد حاضرا ومستقبلا.

وقالت " الخليج " في ختام افتتاحيتها .. إنه الوفاء لمن أخلصوا في عطائهم وضحوا بأغلى ما يملكون حياتهم فاستحقوا أن يعيشوا أبدا في عقل ووجدان كل أبناء الوطن.