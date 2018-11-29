شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن خطة قطرية - إيرانية لاغتيال مقتدى الصدر والان مع التفاصيل

قال خبراء، إن تحركات قطر وإيران، تهدف إلى دب الفوضى في العراق، ولو حدث ذلك لاشتعل العراق تماماً ودخل في أتون حرب أهلية مريرة، وهو ما تريده الدولتان الآن لتنفيذ مخططاتهما، مؤكدين أن اغتيال الصدر سيكون باب جهنم على العراق كله لو حدث، ولن تنطفئ نيرانه الآن.

وكشف سياسيون عراقيون ومصادر مطلعة عن خطة قطرية - إيرانية، لاغتيال مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، لموقفه الرافض لتعيين شخصيات محسوبة على النظامين القطري والإيراني في وزارتي الداخلية والدفاع، وإصراره على تعيين مستقلين في هاتين الوزارتين، وهو الموقف الذي أجج مشاعر أجهزة قطر وإيران عليه، وبدأت تخطط لاغتياله.

ووفقاً لموقع «بغداد بوست»، كشفت مصادر مطلعة، عن إصرار إيراني -قطري، على تعيين كل من سليم الجبوري في وزارة الدفاع وفالح الفياض في وزارة الداخلية.

وكان الصدر، قد هاجم الكتل السياسية بسبب الخلافات حول وزارتي الدفاع والداخلية، مؤكداً أنه لن يرضى إلا بوزيرين مستقلين لهاتين الوزارتين.

واحتدمت الخلافات في العراق حول الوزارات الأمنية، فيما أجل مجلس النواب جلسة كانت مقرَّرة لاستكمال التصويت على الوزراء المتبقين إلى الأسبوع القادم.

وتأتي تصريحات الصدر بعد الكشف عن اتفاق على منح الجبوري القيادي السابق في الحزب الإسلامي العراقي المقرب من جماعة «الإخوان» المسلمين الإرهابية، وزارة الدفاع بدعم مالي من قطر، والفياض المقرب من إيران وزارة الداخلية.

وقال مصدر مطلع، إنّ الخلاف حول وزارة الدفاع والداخلية بلغ مستويات عليا؛ إذ وصل عدد المرشحين إلى نحو 28، وذلك بعد الاتفاق بشكل مبدئي على منح الحقيبة للجبوري.

من جانبه، أطلق السياسي البارز، ورئيس حزب الأمة، مثال الألوسي، تحذيرات من مغبة حراك إيراني - قطري، لاغتيال الصدر، بسبب وقوفه ضد مرشحي وزارة الدفاع والداخلية.

وقال إن الصدر يتصدى بكل قوة إلى المشروع الإيراني - القطري، للسيطرة على وزارتي الدفاع والداخلية، من خلال الدفع بمرشحين موالين لهم، حيث يسعون بكل قوة لتنفيذ أجنداتهم الخاصة مستقبلًا في العراق.

مضيفاً أن «تصدي الصدر لن يستمر كثيراً، فهناك حراك إيراني - قطري، لاغتياله وهذا الأمر غير مستبعد عليهم، فهم يسعون بكل وسيلة وطريقة لفرض نفوذهم في العراق».

وشدد الألوسي، على ضرورة أن تقوم الحكومة العراقية، وجميع الأطراف السياسية وغيرها، بتوفير كامل الحماية للصدر.