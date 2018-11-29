شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات أمريكية على إيرانيين اثنين بتهمة القرصنة الإلكترونية والان مع التفاصيل

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم أمس الأربعاء، عقوبات بحق إيرانيين اثنين بتهم تتعلق بالقرصنة الإلكترونية. وذكر بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات "ترتبط بنشاط إلكتروني" على إيرانيين اثنين. وتأتي العقوبات إثر قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مايو/أيار الماضي، الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، بسبب عدم التزام طهران ببنوده، إلى جانب تدخلاتها وأدوارها التخريبية في دول المنطقة، عبر دعم الإرهاب.

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