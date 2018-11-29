"النواب" الأمريكي يقر مشروع قانون يعاقب مليشيا إيران المهددة لأمن العراق

أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لفرض عقوبات على المليشيات والكيانات الموالية لإيران التي تهدد السلام والاستقرار في العراق.



وقالت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر"، مساء الثلاثاء، إن المجلس مرر مشروع قانون يهدف إلى التصدي لمحاولات إيران زعزعة الاستقرار في العراق.

ويطالب مشروع القانون الذي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، وعنوانه "منع إيران من زعزعة الاستقرار في العراق" (H.R.4591) الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض عقوبات على الأشخاص الذين يهددون الأمن ويعرقلون عملية الإصلاح السياسي في العراق.

وأشار مشروع القانون إلى أن حكومة إيران تدعم المليشيات و أحزاب سياسية عراقية، سواء بالأسلحة وبالتمويل وغير ذلك من أشكال الدعم المادي.

ويفرض القانون عقوبات على مليشيات "عصائب أهل الحق"، و"حركة النجباء"، التي ترتبط بصلة وطيدة بمليشيا "حزب الله" اللبناني الإرهابية؛ فضلاً عن سبعة أشخاص محددين.

ومن بين العقوبات المقترحة تجميد أموال هؤلاء الأفراد وأصولهم، وعدم منحهم تأشيرات لدخول الولايات المتحدة، وإلغاء أي تأشيرات ربما منحت لبعضهم في السابق.

من جانبه، أشاد جو ويلسون عضو الكونجرس الأمريكي وممثّل عن المقاطعة الثانية بولاية كارولاينا الجنوبية الذي شارك في إجراء تعديلات على مشروع القانون بالقرار.

وقال ويلسون في بيان: "لا بد من توفر استراتيجية شاملة لمكافحة النفوذ الإيراني المدمر في المنطقة. يجب أن تشمل هذه الاستراتيجية فرض عقوبات على منظمات إرهابية محددة في العراق وسوريا تدعمها إيران".

وأضاف: "أعرب عن امتناني لأن مجلس النواب أقرّ قانون (منع زعزعة استقرار العراق) H.R. 4591، الذي يفرض عقوبات على مرتكبي أعمال العنف التي تهدد الاستقرار في العراق".

وتابع: "يضيف تعديلي منظمتين إرهابيتين إضافيتين تدعمهما إيران إلى تلك القائمة، لواء الفاطميون ولواء الزينبيون".