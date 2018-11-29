مساع لكوريا الشمالية لمنع عقد اجتماع بمجلس الأمن حول حقوق الإنسان

دعت كوريا الشمالية أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى منع مسعى أمريكي لعقد اجتماع لمناقشة سجل بيونج يانج لحقوق الإنسان، مؤكدة أن تلك الخطوة ستجرى عكس تطورات السلام الأخيرة.



وأعرب سفير كوريا الشمالية بالأمم المتحدة كيم سونج -في رسالة قدمها لمجلس الأمن- عن دهشته وأسفه لأن المجلس يمكن أن يسبح عكس التيار بعقد الاجتماع المقرر مبدئيا في 10 ديسمبر/كانون الأول.

وأضاف قائلا: "إن هذا الاجتماع من شأنه أن يثير مواجهة بدلا من تشجيع وتعزيز التطورات الإيجابية الحالية".

واتهم سفير كوريا الشمالية كيم سونج الولايات المتحدة بالتواطؤ لدعوة مفوضة حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة ميشيل باشليه لمخاطبة المجلس بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.



وفي حال عقد الاجتماع ستكون خامس مرة يعقد فيها المجلس اجتماعه السنوي لمناقشة انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية بوصفها تهديدا للأمن والسلام الدوليين.



وحصلت الولايات المتحدة في كل عام منذ 2014 على الأصوات التسعة الضرورية في المجلس لعقد الاجتماع رغم معارضة من الصين.. وفي كل عام تطالب الصين بتصويت إجرائي سعيا لمنع الاجتماع وتقول إنه يتعين مناقشة حقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان ومقره جنيف وليس في مجلس الأمن.

وأدت قمة تاريخية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى إطلاق حوار حول نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية بين الدولتين بعد أشهر من التهديدات العسكرية.. ويتوقع عقد قمة ثانية العام المقبل لكن كوريا الشمالية لم تتخذ إجراءات ملموسة كافية للتخلي عن برنامجيها البالستي والنووي.

وفرض مجلس الأمن مجموعة من العقوبات الاقتصادية الصارمة على كوريا الشمالية على خلفية تجاربها النووية والصاروخية.

وتصر الولايات المتحدة على إبقاء العقوبات حتى تتخلى كوريا الشمالية بشكل كامل عن برنامجها التسلحي.