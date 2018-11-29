فيديو| في الجزائر.. لماذا لجأ الجيش لتجنيد الفتيات؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي حالة من الجدل الحاد، ضربت الشارع الجزائري، على خلفية عودة النقاش المجتمعي بشأن تجنيد النساء في الجيش الجزائري، وأسباب ذلك.

الساعات الأخيرة، انقسم فيها الشارع بين مؤيد ومعارض للفكرة، فعلى مواقع التواصل الاجتماعي انقسم النشطاء، في وقت أكدت فيه المؤسسة العسكرية أن القرار سياسي، ويبقى بيد البرلمان، كمؤسسة تحوز صلاحيات التشريع في مثل هذه الحالات.

وتحول موضوع أداء النساء للخدمة العسكرية إلى مادة دسمة للنقاش بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اختلفت تعليقاتهم ومنشوراتهم بين ساخر ورافض وداعم للفكرة.

قانون جزائري

ونقلت صحيفة "المساء" الجزائرية، عن ممثل وزارة الدفاع طارق دبيش، قوله إن القانون رقم 06/14 الخاص بالخدمة الوطنية لا يمنع تجنيد الإناث في الخدمة، لأنه يتحدث بصريح العبارة عن "إجبارية الخدمة الوطنية للمواطنين الجزائريين دون تحديدهم جنسهم".

لكن دبيش أوضح أن القرار الخاص بإدراج الإناث في الخدمة يبقى خاضعا لقرار سياسي وليس من صلاحيات الجيش".

ونفى وجود عزوف لدى الشباب الجزائري عن الخدمة الوطنية، مؤكدا أن تقليص مدة الخدمة إلى سنة واحدة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ساهم في رفع نسبة إقبال الشباب بنحو 100 بالمائة.

وأوضح دبيش، في رده على أسئلة التواب بالمجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، تحت شعار "الخدمة الوطنية واجب وشرف"، أن ضم فئة الإناث للخدمة الوطنية يبقى من صلاحيات هيئات أخرى تعنى باتخاذ القرار السياسي، ويكون للبرلمان دور في وضع النص التشريعي المناسب له".

خدمة وطنية

وفي معرض رده على استفسارات بشأن الإجراءات الخاصة بتجنيد أبناء الجالية الجزائرية الموجودة بالخارج والترتيبات المتعلقة بها، أشار إلى أن "هذه الفئة متكفل بها، حيث تقوم لجان خاصة بالتنقل إلى مقر القنصليات الجزائرية في الخارج لدراسة ملفات المؤهلين للخدمة الوطنية".

تجدر الإشارة إلى أن التشريع الجزائري لا يحدد الجنس لأداء الخدمة العسكرية، إذ ينص القانون 14/06 في مادته الثالثة على أن الخدمة الوطنية إجبارية لكل المواطنين الجزائريين البالغين من العمر 19 سنة، من دون تحديد إن كانوا ذكورًا أو إناثًا.

وفي الجزائر تأسس واجب الخدمة الوطنية( العسكرية) عام 1968 أي بعد 6 سنوات من استقلال البلاد، حيث كان خيارًا استراتيجيًا فرضته ظروف معينة بعد استرجاع السيادة الوطنية.

وقبل أربع سنوات، كان على الشاب الجزائري الذي بلغ 19 سنة من عمره أن يقضي سنة ونصف كاملةً في أداء الخدمة العسكرية الإلزامية، 6 أشهر منها يقضيها في التدريب العسكري قبل أن يتوجه إلى العمل كل حسب اختصاصه، لكن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بصفته وزيرًا للدفاع وقائدًا عامًا للقوات المسلحة الجزائرية وقع قرارًا عام 2014 ( عشية الرئاسيات) قلّص بموجبه مدة الخدمة إلى عام واحدٍ.

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