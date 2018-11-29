صورة لأسدين تثير الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي

غزت صورة فكاهية لأسدين يبدو أنهما يضحكان وسائل التواصل الاجتماعي، وسط سيل من الدعابات التي علق بها مستخدمون عن سبب ضحك الأسدين.

والتقطت المصورة الأمريكية روز فليمنج، الصورة أثناء تجولها في محمية "أولير متوريجي" بمتنزه ماساي مارا في كينيا، ونشرتها عبر حساباتها وقالت مازحة: "الصورة لأسدين ذكرين يزأران ضحكا بعد مشاركة نكتة خاصة وهما يتسكعان في المتنزه".

وقالت فليمنج، (49 عاماً)، من ساوث كارولينا، إنها "فوجئت بسلوك الأسدين وانطباع وجهيهما كأنهما يضحكان بعد سماع دعابة هستيرية"، مضيفة أنها "لم تر أبداً أسوداً يتصرفون بهذا السلوك المرح"، واصفة التجربة بـ"المذهلة للغاية".

وانهالت التعليقات الكوميدية على الصورة التي انتشرت بشكل واسع بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي، في محاولة لتخمين الدعابة التي أضحكت الأسدين بهذا الشكل الهستيري.

وأوضحت فليمنج أن "الأسدين يبدو أنهما مرا عبر نوع من الفرمونات المحمولة جواً، وأخذا نفحة لتعتلي تلك النظرة وجهيهما، بينما يشدان الأنف ويهزان الرأس للتخلص من الرائحة".