وزارة مصرية تعلن عن أصول لها بقيمة ثلثي ميزانية البلاد

دبي - بواسطة محمد فارس © Предоставлено: Autonomous Non-Profit Organization "TV-Novosti" مصروزارة مصرية تعلن عن أصول لها بقيمة ثلثي ميزانية البلاد

أعلن رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية سيد محروس، أن إجمالي أملاك الهيئة يبلغ تريليون و37 مليارا و370 مليونا و78 ألف جنيه مصري، حوالي (60 مليار دولار).

وأوضح المسؤول المصري أن ذلك جاء خلال الحصر الذي يتم لأول مرة لأملاك هيئة الأوقاف، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري اليوم الأربعاء.

وقال محروس أمام اللجنة، إنه تم تنفيذ التوصيات وإجراء حصر لأول مرة لأملاك الهيئة منذ إنشائها، موضحا أنه تم إحالة حالة التجاوز لوجود 4 ملايين ونصف مليون جنيه لدى أحد عملاء الهيئة بالإسكندرية إلى النيابة الإدارية، لافتا إلى أنه تم حصر الأملاك التي تم الاستيلاء عليها والتعديات على أراضي وأملاك الهيئة للمرة الأولى.

وأكد أن مساحة الأراضي الزراعية التي تملكها الهيئة تبلغ نحو 390 بقيمة تقديرية تبلغ 759 مليارا و181 مليون جنيه، مبينا وجود أطلس خاص بأراضي الأوقاف، مشيرا إلى أن مساحة الأملاك "المباني والعقارات" المملوكة للهيئة بلغت 7 ملايين و391 مترا مسطحا، بقيمة تقديرية 136 مليارا و824 مليونا و95 ألف جنيه.

إنضم الآن لخدمة أخبار واتساب المجانية للحصول على أخبار جديدة من خلال تطبيق واتساب أرسل "اشتراك" ل

من مصر 00201025198165

من السعودية 00966532159578

من الخليج وبلاد الشام 00971504893881

تأكد من حفظ الرقم في جهات الاتصال الخاصة بك لتفعيل الخدمة

وأشار إلى أن مساحة الأرض الفضاء المملوكة للأوقاف بلغت 9 ملايين و714 ألف متر بقيمة 141 مليارا و364 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه بذلك تتخطى أملاك الهيئة نحو تريليون جنيه.

وبهذه الأرقام تقدر ممتلكات الأوقاف المصرية بثلثي الميزانية المصرية التي تبلغ حوالي 100 مليار دولار سنويا.

المصدر: RT + الوطن