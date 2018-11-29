بومبيو: العلاقات مع الرياض مهمة لمواجهة الخطر الإيراني

دبي - بواسطة محمد فارس أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الأربعاء، أن العلاقات مع السعودية مهمة من أجل مواجهة الخطر الإيراني في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف بومبيو في تصريحات صحفية قبل الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس، أن "الرياض قوة أساسية من أجل إرساء الاستقرار في الشرق الأوسط".

وقال المسؤول الأميركي إن "ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يقود بلاده في اتجاه إصلاحي".

وكان وزير الخارجية الأميركي نشر في وقت سابق مقالا في صحيفة "وول ستريت جورنال"، قال فيه، إن السعودية هي القوة الضامنة للاستقرار في الشرق الأوسط، مشيدا بدور الرياض في استقرار العراق وملف اللاجئين السوريين.

وأشاد بخطوات ولي العهد السعودي لمواجهة التغلغل الإيراني، مضيفا أن "السعودية تساهم بشكل كبير في جهودنا ضد تنظيم داعش وتنظيمات إرهابية أخرى" © Getty أشاد بومبيو بتصدي ولي العهد السعودي للتغلغل الإيراني

وانتقد بومبيو في مقاله الأصوات الأميركية التي تعارض حرص الرئيس دونالد ترامب على العلاقات مع السعودية، مشيرا إلى أنها الأصوات نفسها التي دعمت تقارب إدارة الرئيس السابق باراك أوباما مع النظام الإيراني، قاتل الآلاف وأكبر داعم للإرهاب في العالم.

وشدد على أن إنتاج النفط السعودي والاستقرار الاقتصادي مفتاح أمن الطاقة العالمي.

بومبيو: السعودية هي القوة الضامنة لاستقرار المنطقة أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن السعودية هي القوة الضامنة للاستقرار في الشرق الأوسط. ورفض بومبيو الأصوات الأميركية، التي تنتقد حرص الرئيس دونالد ترامب على العلاقات مع الرياض.