دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي قرار جديد من قرار جديد من السعودية لتطوير قطاع السياحة بها

يسعى مسؤولو السياحة بالسعودية تنمية البنية التحتية الرقمية ببلادهم؛ حيث أصدر رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، قرارًا بتأسيس "مركز التحول الرقمي".

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وأشار رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، في تصريحات صحفية له، إلى أن "مركز التحول الرقمي"، سيكون لمتابعة تفعيل التحول الرقمي وجعل التقنية الرقمية المحفز والمحرك الأساس لتطوير مجالات وأعمال الهيئة بكل قطاعاتها والبرامج التنفيذية التي تعد ضمن أولويات وطنية تخدم تحقيق رؤية 2030.

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وكذلك يقوم "مركز التحول الرقمي" بعددٍ من المهام التي تتكامل مع أعمال الجهات الداعمة ضمن منظومة تحقيق الرؤية مثل رفع المستوى الإداري للمركز في الهيكل التنظيمي ليرتبط مباشرة برئيس الهيئة، وتعزيز الجهود المبذولة لتطوير وتحسين الأداء المؤسسي في الهيئة؛ لتسهيل إدارة الترابطات بين أنشطة ومبادرات وبرامج الهيئة.المزيد:

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