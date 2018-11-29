شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الأنباء العراقية: ستتم إقالة وزيرين فى حكومة عبد المهدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر سياسي مطلع، أمس الأربعاء، عن وجود حراك برلماني يهدف إلى إقالة وزير الشباب والرياضة احمد رياض العبيدي ووزير الاتصالات نعيم الربيعي.

وذكر المصدر في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن "جلسة مجلس النواب المقبلة سوف تشهد اقالة العبيدي والربيعي، بعد وردود كتب رسمية تثبت انهما ضمن المشمولين اجراءات المساءلة والعدالة اضافة الى قضايا اخرى عليهم".

وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه ان "رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي لديه علم بهذا الاجراء، لكن هو يريد تأجيله الى حين حسم تكملة كابينته الوزارية، كما ان القوى السياسية التي رشحت هذين الوزيرين، جهزت بدلاء لهم، وسيتم التصويت عليهم، بعد إقالة الحاليين".