معتز موسى يلتقي “شعبة مصدري الذهب”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجه رئيس مجلس الوزراء معتز موسى، شعبة مصدري الذهب، بإخضاع خطة الشعبة المتعلقة بصادر الذهب لمزيد من الدراسة والعودة إليها “بأعجل مايمكن”.

وقال الأمين العام للشعبة معتصم محمد صالح إن اجتماعاً التأم (الأربعاء) مع رئيس مجلس الوزراء معتز موسى وشعبة مصدري الذهب، سلمت فيه الشعبة رئيس مجلس الوزراء خطتها الخاصة بصادر الذهب وذلك بحضور وزير المعادن ووزير الدولة بالمالية ومحافظ البنك المركزي.

وأكد صالح، أن الاجتماع ناقش صادر الذهب للشركات مشيراً إلى أن هناك تفاهم بين الطرفين، وأنه تم الاتفاق على عقد لقاء آخر قريباً لمزيد من التشاور وصولاً إلى حلول مرضية لكافة الأطراف. وتوقع صالح أن تسهم الخطه في تراجع سعر الصرف ومكافحة التهريب. باج

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