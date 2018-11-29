عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الخميس 29 نوفمبر 2018 م

شهاب محمد - الخرطوم - الصحف

الخليج 365:

صحيفة الصدى

المريخ يفرط في أكبر إنتصار وينتظر المجهول خارج الديار

مدرب فايبرس : مثلما للمريخ جمهور شرس لدينا جمهور أشرس في أوغندا

أهلي شندي يهزم نيوكي الكنغولي بهدف

رمزي العرفاوي : النتيجة أفضل من التعادل وامامنا شوط آخر باوغندا

الهلال والافريقي في نزال مرتقب في الدور الاول لدوري الأبطال

صحيفة قوون

فرح هلالي بالفوز الرباعي..وخوف مريخي من الأفاعي

الأحمر يكسب الأوغندي بهدفين مقابل هدف ويصعب مهمته..والنمور يعبر الكنغولي بهدف

الهلال المنتشي يتدرب بشهية مفتوحة لمواصلة المسير

إدريسا الخطير يشكر الجماهير

بشة ينزل الميدان..والزعفوري يجتمع بالثلاثي الفنان

الكوماندوز ينازلون القراقير..التبلدي يواجه وادي البحير والسلاطين والسوكرتا في لقاء مثير

صحيفة الزعيم

المريخ يبدأ مشوار الأفريقية بثنائية وطوارئ للموقعة اليوغندية

أداء سلبي وركلة جزاء ضائعة للاحمر في الشوط الاول. ..سيطرة تامة وسوء طالع في الحصة الثانية

العقرب يتوج نجما لللقاء. ..يغادر للقاهرة مستشفيا واجتماع جمال سالم بمدرب الأفاعي قبل المباراة يثير الشكوك

أهدر كما من الأهداف ووضع نفسه في موقف صعب : فوز مفخخ للمريخ على فايبرز اليوغندي

العقرب يغادر الى القاهرة خلال الساعات القادمة

المريخ يتمسك بتأجيل مباراة الأمل ويخاطب الإتحاد