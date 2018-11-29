وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط يستقبل السفير المصري الجديد

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وحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، قال السفير طارق عادل، إن اللقاء تناول مختلف جوانب العلاقات المصرية — البريطانية، حيث أكد الوزير البريطاني على الاهتمام الخاص الذي توليه بلاده لتعزيز شراكتها مع مصر في كافة المجالات.
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كما استعرض عادل العمل على دفع علاقات البلدين لمرحلة جديدة من التعاون والتنسيق الوثيق في كافة المجالات، ورفع مستوى التنسيق في القضايا والتحديات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب وقضايا منطقة الشرق الأوسط.
وتطرق اللقاء إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، من بينها القضية الفلسطينية والجهود المصرية لإنجاز المصالحة الفلسطينية، والعمل على استئناف عملية السلام.
كما بحث الجانبان الأزمة في ليبيا والجهود المصرية لتقريب مواقف الأطراف الليبية، وتطورات الأزمة في سوريا، والملف اليمني على ضوء مشروع القرار البريطاني المقدم لمجلس الأمن.
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