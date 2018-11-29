زلزال يوقف صادرات الغاز الإيراني لـ #العراق

صحيفة الخليج الالكترونية

توقفت صادرات الغاز من إيران إلى العراق، وسيستمر ذلك عدة أيام؛ جراء الأضرار التي لَحِقت بخط أنابيب بسبب الزلزال الذي ضرب المنطقة، الاثنين.

وقالت وزارة الكهرباء العراقية في بيان: إن هذا الانقطاع يحرم شبكة الكهرباء العراقية من 2500 ميغاوات؛ إذ يعتمد العراق بكثافة على الغاز الإيراني في تشغيل محطات الكهرباء؛ وفق “رويترز”.

وكان زلزال قد وقع ليل الأحد الاثنين، في منطقة الحدود العراقية الإيرانية، بلغت قوته 6.4 درجة. ولم يسفر الزلزال عن سقوط قتلى؛ لكنه أدى إلى إصابة 500 شخص في إيران.

وأخطرت السلطات الإيرانية وزارة الكهرباء في بغداد، بأن ضخ صادرات الغاز سيُستأنف “خلال الأيام القليلة المقبلة”، بعد الانتهاء من صيانة خط الأنابيب الواقع داخل الأراضي الإيرانية.

وقالت الوزارة: إن خط الأنابيب يمد عدة محطات كهرباء كبيرة بالغاز، منها محطتان في شرق بغداد وواحدة في شرق محافظة ديالي القريبة من الحدود الإيرانية.

وأضافت أن وزارة النفط ستمد محطات الكهرباء المتضررة من توقف الغاز بالوقود لاستمرار العمليات؛ لكن الوزارة قالت إن محافظة ديالي والعاصمة بغداد يجب أن تتوقعا احتمال حدوث انقطاعات في الكهرباء نتيجة لذلك.