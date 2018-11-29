تحرير مواقع استراتيجية في #البيضاء اليمنية

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صحيفة الخليج الالكترونية
شنت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بالتحالف، هجوماً عنيفاً، الأربعاء، من عدة محاور تمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في جبهتي الملاجم وقانية بمحافظة البيضاء.
وقال قائد عسكري إن قوات الجيش تمكنت من تحرير مفرق أعشار وجبال الملفات، كما استكملت تحرير جبال الكبار المطلة على منطقة فضحة وناطع.
وأضاف أن مقاتلات التحالف دمرت آليات كانت تحمل تعزيزات بشرية وأسلحة وذخائر لميليشيات الحوثي.
كذلك تمكن الجيش الوطني من تحرير شبكة حوران ومحطة الغاز، ويتقدم باتجاه نقطة اليسبل، آخر موقع يسيطر عليه الانقلابيون في قانية.
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