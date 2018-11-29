إصابة 14 شخصا إثر حادثين مروريين بـ #عفيف

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صحيفة الخليج الالكترونية
أسفر حادثان مروريان عن إصابة 14 شخصاً بمحافظة عفيف، فيما أعلن مستشفى عفیف العام حالة الطوارئ.
وفي التفاصيل، وقع الحادث الأول لسیارة من نوع GMC سوبريان كانت تقل 12 فردا، فیما كان الحادث الثاني لمركبة تقل شخصین.
وقام مستشفى عفیف العام باستدعاء الطواقم الطبیة والفنیة والتمريضیة لاستقبال حالات المصابین والتعامل معھا بشكل عاجل، حیث تشیر التقارير الأولیة إلى وجود 3 إصابات خطیرة و11 إصابة متوسطة.
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