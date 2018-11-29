شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يدشن الاحتفال بالذكرى الـ51 للاستقلال الوطني الـ30 من نوفمبر والان مع التفاصيل

يدشن الآن محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، الاحتفال بالذكرى ال 51 للاستقلال الوطني ال 30 من نوفمبر، قاعة الفقيد الدكتور علي هود باعباد - رئاسة جامعة حضرموت، بحي الإنشاءات. وكان محافظ حضرموت قد أكد يوم أمس الأربعاء، خلال استضافة إذاعة 'المكلا' له أنه سيكشف عن مفاجأتين لأبناء المحافظة خلال الإحتفال بالذكرى الـ51 للاستقلال الوطني.

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