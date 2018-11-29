شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشتري 50 ألف طن زيوت صويا ودوار الشمس والان مع التفاصيل

قال تجار، الأربعاء، إن الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر اشترت 40 ألف طن من زيت الصويا و10 آلاف طن من زيت دوار الشمس في مناقصة.

وقالت الهيئة إن زيت الصويا جرى شراؤه بالجنيه المصري، بينما جرى شراء زيت دوار الشمس بالدولار. ولم تفصح الهيئة عن تفاصيل أخرى.

وذكر تجار أن الهيئة اشترت 10 آلاف طن من زيت دوار الشمس من شركة "إيه دي إم" بسعر 673 دولارا، و20 ألف طن من زيت الصويا من وطنية بسعر 11 ألفا و655 جنيها (650.40 دولار)، وكمية مماثلة بسعر مماثل من الإسكندرية للحبوب.

وفي تصريح سابق للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، سبتمبر/أيلول الماضي، قال: "لدينا من القمح ما يكفي لمدة 5 أشهر، ومن السكر 6 أشهر، ومن الزيت 3 أشهر، ومن اللحوم الطازجة حتى آخر 2019، ومن الدواجن 7 أشهر".

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 55 مليار دولار.