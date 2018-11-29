شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي المصري ينهي العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب والان مع التفاصيل

قال البنك المركزي المصري، الأربعاء، إنه قرر إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب اعتبارا من الرابع من ديسمبر/ كانون الأول.

وذكر البنك في بيان، أن القرار سيشمل "استثمارات الأجانب الجديدة فقط، حيث يتعين على تلك الاستثمارات التعامل دخولًا وخروجًا من خلال سوق الصرف بين البنوك (الإنتربنك)".

وكشف البنك المركزي المصري، الثلاثاء، عن أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 3.547 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر الماضي مسجلا زيادة قدرها 93.5 مليار جنيه بمعدل 2.7% خلال الفترة من يوليو/تموز - سبتمبر/أيلول من العام المالي "2018-2019".

وأفاد أحدث تقرير صدر عن البنك، بأن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 75.1 مليار جنيه بمعدل 2.9%، والمعروض النقدي بمقدار 18.4 مليار جنيه بمعدل 2.2%.

وأرجع البنك المركزي الزيادة في أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 64 مليار جنيه بمعدل 3.3%، وارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 11.1 مليار جنيه بمعدل 1.5%، أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 13.7 مليار جنيه بمعدل 3.6%، وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 4.7 مليار جنيه بمعدل 1.1%.

وخلال الأسبوع الماضي، قال البنك المركزي المصري، إن مصر باعت أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة 1.7 مليار دولار بمتوسط عائد 3.697%.