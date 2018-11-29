شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: رسوم جديدة على السيارات "قيد الدراسة" والان مع التفاصيل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود نية لفرض رسوم جديدة على السيارات لتفادي فقد العديد من الوظائف عقب إعلان شركات كبرى خطط إعادة هيكلة إدارية.

وقال ترامب، الأربعاء، إن رسوماً جمركية جديدة على السيارات "قيد الدراسة الآن"، مؤكداً أنها قد تحول دون الاستغناء عن وظائف كما هو الحال في حالة جنرال موتورز التي أعلنت هذا الأسبوع خططاً لإلغاء وظائف في الولايات المتحدة وإغلاق مصانع.

وأضاف ترامب "لدى الرئيس سلطة كبيرة في هذا الموضوع. وبسبب واقعة جنرال موتورز، تجري دراسته الآن".

وكتب ترامب على تويتر إن رسوماً جمركية بلغت نسبتها 25 % على الشاحنات المستوردة من أسواق خارج أمريكا الشمالية في ستينيات القرن الماضي عززت إنتاج السيارات في الولايات المتحدة.

وتابع: "إذا فعلنا هذا مع السيارات الواردة (من الخارج) سيتم تصنيع المزيد من السيارات هنا، ولن تغلق جنرال موتورز مصانعها في أوهايو وميشيجان وماريلاند".

من جانبها لم تعلق جنرال موتورز على تغريدات ترامب، لكنها أكدت التزامها بالاستثمار في الولايات المتحدة.

وتدرس الإدارة الأمريكية فرض رسوم جمركية مرتفعة على السيارات المستوردة من الخارج.